Fabian Ruiz: i 30mln che sbloccano Navas

Continua la doppia trattativa tra il PSG e Il Napoli per Fabian Ruiz e Keylor Navas.

Come più volte abbiamo scritto in questi giorni, Keylor Navas è il profilo perfetto per il Napoli che necessita di sicurezza tra i pali. L’esperienza e il carattere di Navas corrispondono alle richieste di Luciano Spalletti, motivo per il quale il club azzurro sta avendo contatti incessanti con il club francese.

Nel frattempo c’è la questione Fabian.

Ruiz si è sempre distinto per essere abile a segnare calciando da fuori area tramite inserimenti, per il gioco rapido ed elegante senza tralasciare la buona tecnica di base e la visione completa di gioco.

In merito allo spagnolo da tempo si vociferava in merito ad un suo papabile addio. La motivazione non risiede sulla questione denaro, bensì sulle prospettive per il futuro. Fabian infatti vorrebbe andare via dal Napoli alla volta di club che lo possano far crescere e puntare a nuovi obbiettivi.

In questo quadro generale il PSG ha trovato spazio per poter avanzare la sua proposta, approfittando dei contatti già in essere con il club azzurro.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha approfondito l’argomento cercando di spiegare meglio la situazione.

Gli azzurri vogliono cedere Fabian Ruiz per una cifra che oscilla tra i 25 e i 30 mln di euro. L’operazione di mercato, il Napoli, vorrebbe chiuderla quanto prima per non rischiare di perdere l’occasione di cederlo al PSG e ritrovarsi poi, il prossimo anno a scadenza del contratto, senza club interessati allo spagnolo.

Insomma il Napoli non vuole rischiare di ripetere l’errore fatto con Insigne e Mertens i quali sono andati via a parametro zero.

Nella vicenda Ruiz sembrerebbe entrare anche quella di Navas.

De Laurentiis vorrebbe chiedere al club francese di valutare un aumento sul cartellino dello spagnolo così da poter pagare l’ingaggio di Navas il quale arriverebbe in prestito.

