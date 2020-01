Biglietti Napoli-Barcellona, stavolta De Laurentiis ha giocato di azzardo

Stavolta De Laurentiis ha fatto un azzardo. Ha scommesso sul fattore Champions per mettere prezzi fuori mercato per Napoli. 70 euro per una curva sono assolutamente fuori luogo per Napoli. Il rischio è quello di trovarsi con lo stadio mezzo vuoto in una gara storica. Le lamentale si sono levate immediatamente da parte dei tifosi. Che immaginavano una stangata. Ma magari simile ai prezzi col Real di tre anni fa. Allora le curve costava 50 euro. Un aumento del 40& che non si giustifica in nessun modo. Un azzardo.

Qualcuno dirà: oltre all’effetto Champions c’è l’effetto Messi. Vero, ma fino ad un certo punto. Premesso che il costo appare sempre eccessivo, pensare una cosa del genere significa non aver capito lo spirito del calcio. Il tifoso va allo stadio per vedere la sua squadra e per aiutarla a vincere. Certo, il fascino del Barcellona è enorme. Ma conta il fatto che sia una partita di Champions, una amichevole, per capirci, a quei prezzi non avrebbe portato nessuno allo stadio.

De Laurentiis ha tentato l’azzardo. Ha pensato ai soldi. Il rischio di uno stadio mezzo vuoto c’è. E sarebbe un colpo terribile per l’immagine della società. Un ottavo di finale di Champions col Barcellona lo vedono in tutto il mondo. Mostrare spalti deserti sarebbe un brutto spettacolo.