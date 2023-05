Non puoi sfuggire a ciò che sei, a quello che hai fatto per tutta la vita, calcisticamente parlando. Lo sa bene Dino Fava, che numeri alla mano rientra a pieno titolo nella ristretta cerchia dei bomber nati. Gente che vive esclusivamente in funzione del gol. Con un sesto senso per la porta quasi innaturale: la più dolce delle dipendenze, per un attaccante.

“Ho avuto la fortuna di giocare in Serie A nel suo momento migliore. Ovunque mi girassi, incrociavo autentici mostri sacri, da Mihajlović a Nesta e Maldini, per citarne solo alcuni…”.

L’ambiente ideale per ogni centravanti che si rispetti e l’altrui area di rigore. Soltanto là si può sentire a pieno agio. Fra difensori ferocemente determinati come lui, ma con una mission sicuramente diversa, diametralmente opposta alla sua: impedirgli di buttarla dentro, evitando in qualsiasi maniera di farsi beffare.

“Riallacciandomi al discorso di prima, sarebbe riduttivo fare dei nomi, ma se proprio devo, confesso che Stam era davvero impressionante. Incuteva un certo timore, con quella mole”.

Vincente col Napoli Primavera

L’effervescenza di certi uomini d’area, con vocazione per il gol, che alimenta le intuizioni mai leggibili negli ultimi sedici metri, convincono il Napoli che valga la pena investire su Fava.

Con Dino là davanti, la Primavera partenopea guidata da Vincenzo Montefusco sovverte gerarchie e certezze a livello giovanile. Gli “azzurrini”, infatti, conquistano una storica Coppa Italia 1996/97, battendo nella doppia finale l’Atalanta di Cesare Prandelli.

“Abbiamo fatto una bellissima stagione. All’inizio avemmo delle difficoltà, poi Montefusco fu deciso nel cambiare la situazione, facendo anche scelte forti, che però blindarono un gruppo veramente competitivo. Non a caso, da quella squadra, almeno otto furono poi capaci di giocare da professionisti…”.

Quella vittoria sublima l’intesa di una Primavera la cui ossatura è costituita da Nando Coppola, Gigi Malafronte, Gigi Panarelli, Raffaele Longo, Gennaro Scarlato, Luigi D’apice e Angelo Cimadomo. Ad arricchirli, la dirompente vena realizzativa di Fava, che stravolge i pronostici della vigilia.

“Un’emozione stupenda vedere l’impianto di Marianella stipato all’inverosimile, nella gara d’andata, vinta di misura con un gol di Longo. Loro erano indubbiamente favoriti, potendo contare su Morfeo, i gemelli Zenoni, Zauri, Rossini, Carobbio, Natali. Tutti, in seguito, saranno assoluti protagonisti in Serie A. Vincemmo pure al ritorno, nettamente, 0-3 ed io segnai l’ultimo gol”.

Gioie e dolori azzurri

Tentato dalla strafottenza tipica dei maggiorenni, con la benedizione del Napoli, l’anno dopo Fava mette piede nel professionismo. Il prestito all’Acireale (“Feci bene; prima volta lontano da casa. Ho capito che era diverso dall’ambiente ovattato e protetto della Primavera. Bisognava curarsi e comportarsi da professionista…”) lo proietta nel calcio dei “grandi”.

Ma gli presenta anche un conto salatissimo. Con il senno di poi, se non avesse avuto una forte personalità, la tempra di chi supera difficoltà impreviste un passettino alla volta, Dino forse avrebbe smesso di inseguire i suoi sogni.

“Fu uno dei momenti peggiori della mia vita. Nonostante credesse in me, il Napoli finì per mettermi in una situazione spiacevole. Spingeva per mandarmi nuovamente in prestito, alla Juve Terranova. Avevo anche altre richieste, dalla C1, ma la società si imputò. Mi disse chiaramente che se non avessi accettato, sarei rimasto fermo. E così fu; mi allenavo regolarmente ma non venivo mai convocato. Meno male che qualche volta Montefusco mi portava a giocare con la Primavera. Pensai addirittura di smettere, e mi iscrissi all’Isef”.

Una lenta risalita

A quel punto il coraggio di chi viaggia leggero, solo con il bagaglio a mano, che ne ha sempre scandito il percorso, dilatando oltremisura i confini della sua carriera, trasforma un potenziale fallimento nella più incredibile testimonianza di perseveranza.

“A scadenza di contratto, volli accettare la proposta della Pro Patria. Si ricordavano ancora dei tanti gol fatti in Primavera, e mi offrirono vitto e alloggio. Più un rimborso per tornare talvolta a casa…”.

La scommessa paga dividendi altissimi. Letale nelle trafficatissime aree di rigore in C2, tra sportellate assassine e gomitate rifilate a tradimento da marpioni della categoria, Fava riscopre il sapore del gol. Va abbondantemente in doppia cifra e solletica l’interesse del Varese, dove Mario Beretta sta costruendo un piccolo gioiello. Nel biennio in C1 segna tantissime reti. Manca la promozione sul campo. Che invece arriva attraverso il mercato.

La Triestina, che ha sbarrato la strada della B proprio ai varesini, arrivando in cadetteria attraverso i play-off, rileva Dino in comproprietà. I giuliani, da neopromossi, sfiorano un clamoroso doppio salto, piazzandosi quinti, a soli tre punti dalla A.

“Non eravamo partiti certo per vincere, ma quello era un gruppo granitico, con ottime individualità: Pagotto in porta, Budel e Masolini a centrocampo, Zanini in attacco. Forse la rosa non era lunghissima e questo lo pagammo nel finale di stagione. Chiudemmo l’andata da Campioni d’Inverno. Ma la B è un torneo logorante. Senza ricambi adeguati rispetto a Siena, Ancona, Lecce e Sampdoria, ci mancò la benzina per lo sprint. Il rammarico fu doppio, perché arrivai secondo anche nella classifica cannonieri, dietro Igor Protti del Livorno: 23 reti a 22…”.

Udine, Marino e l’affare

Ormai Fava ha dimostrato quanto sia capace di andare oltre la classica aggressione dello spazio, calandosi nell’armonia del gioco collettivo, finalizzandolo come pochi: in elevazione, con imperiosa prepotenza oppure acrobaticamente.

Ma per ottenere finalmente il tanto desiderato sbarco in Serie A, bisogna prima superare le resistenze del mercato.

“Ero convinto che mi riscattasse la Triestina e invece alle buste la spuntò il Varese. Probabilmente, dietro questa operazione c’era il Lecce. Tuttavia, il tempo passava e nessuno si faceva vivo. Tant’è vero che andai pure in ritiro con il Varese. Per paura che mi infortunassi, non mi facevano fare nemmeno le partitine amichevoli…”.

A cambiare il destino di Dino provvede il raid bruciante, a testa bassa, di Pierpaolo Marino.

“Mi chiama personalmente e chiede la mia disponibilità a seguirlo a Udine. Non potevo chiedere di meglio: ambiente stimolante, con un allenatore in grado di garantirmi una certa crescita. L’ultimo giorno di trattative mi invita al mercato. E là ho assistito a una sorta di capolavoro. Il Direttore dice testualmente al presidente del Varese che non intende andare a un’asta, e che pagherà esclusivamente il prezzo messo nella busta, non una lira in più. Aveva compreso che si erano indebitati non poco per riscattarmi, e quindi gli conveniva chiudere alle sue condizioni”.

Spalletti e la A

L’Udinese seduce Fava, e non era scontato, riflettendo sul viscerale vincolo con le sue origini. Nonostante le svariate contaminazioni, frutto di un nomadismo professionale che l’ha portato in giro, tra piccole realtà di provincia e grandi piazze, magari solamente un pò decadute.

Il frutto del fiuto di Luciano Spalletti rielabora le tendenze innovative. E con grande pragmatismo, lontano da rigide forme di integralismo tattico, compie un piccolo miracolo: i bianconeri si classificano settimi e strappano un posto in Coppa Uefa.

“Il Mister martella molto sul lavoro. I suoi allenamenti sono intensi, condotti a tremila all’ora. La sua è una preparazione pesante; almeno inizialmente chi non è abituato fa un po’ fatica a seguirlo. Tatticamente è preparatissimo. Il primo anno cambiava spesso sistema di gioco, 3-4-3 oppure 3-5-2, che adattava in base alle caratteristiche dell’avversario di turno. E’ assai minuzioso. Un vero perfezionista. Il mercoledì, giorno di doppia, passavamo il pomeriggio a rivedere i video della gara precedente, dove rimarcava i nostri errori. Quindi, analizzavamo gli avversari…”.

Dino avanza nella stagione di esordio in A con dribbling ubbriacanti e diaboliche sterzate. I movimenti difficilmente decodificabili dai difensori avversari negli ultimi sedici metri, disegnati dal puro istinto, tra frenate stordenti e improvvise ripartenze.

“Sinceramente, non mi aspettavo di fare subito bene, ma Spalletti mi diede immediatamente fiducia. Con Iaquinta ci intendevamo a meraviglia. Ho un piccolo rammarico: arrivai stremato nel finale di stagione e calai un po’ il mio rendimento…”.

A fine anno i numeri della coppia d’attacco friulana sono interessantissimi: 11 gol Iaquinta, 12 Fava, che arricchisce il curriculum con una sontuosa tripletta contro il Perugia. Dino si sblocca anche nelle notti europee, a Salisburgo.

“A queste due partite sono legati ricordi indelebili dello Spalletti motivatore come pochi. Alla ripresa degli allenamenti, qualche giorno dopo l’exploit di Perugia, ero sdraiato tra una esercitazione e l’altra a riprendere fiato. Si avvicina e mi rimprovera. Lo guardo perplesso, avevo comunque fatto tre gol la domenica prima. Dunque, mi fissa e fa: “Tè devi preoccuparti quando non ti dico nulla…”. In Austria non mi aspettavo nemmeno di giocare. All’improvviso il mister bussa alla porta della mia camera e mi dice, con quel suo proverbiale tono toscano: “E tè… voglio vedè proprio che sei capace di fare!”. Levandomi di colpo ogni emozione. Peccato poi per l’eliminazione. Ma credo che la circostanza negativa ci permise comunque di riversare tutte le nostre forze sul campionato”.

Capolavoro Champions

La stagione successiva, l’Uomo di Certaldo ispira una intera città, facendola legittimamente impazzire di gioia, con annesse idolatrie legate al quarto posto e conseguente accesso al preliminare di Champions League.

“Facemmo un capolavoro. Giocai un po’ meno, ma resto comunque soddisfatto, contento di aver contribuito a quel campionato straordinario. Con i nuovi arrivi, Di Natale e Di Michele, il mister optò per il 4-3-3. Da centravanti, ci alternavamo io e Iaquinta. Pizarro vertice basso, dettava i tempi; Muntari e Pinzi garantivano qualità e quantità. A difendere De Sanctis, provvedevano Sensini e Bertotto…”.

Il calcio intenso e creativo giocato dall’Udinese, dall’indole decisamente verticale, rappresenta la sintesi perfetta di un modello narrativo che capovolge le gerarchie della Serie A.

Fava non ha dubbi, a produrre una tale alchimia provvede Spalletti, con la fattiva partecipazione del suo fidato collaboratore, Marco Domenichini.

“Sono una perfetta coppia lavorativa. Il mister talvolta può apparire pesante, proprio perché è meticoloso e non lascia nulla al caso. Cura con maniacalità i dettagli, dentro e fuori il campo. Quindi, anche i rapporti con i giornalisti. Vuole che non si metta pressione alla squadra. Ma è sempre corretto con tutti. Se ha qualcosa da dire, non sorvola. Anzi, te la dice in faccia, con grande onestà e semplicità. Il vice, invece, non si arrabbia mai. E’ uno spettacolo vedere come tenti di tranquillizzare Spalletti quando si agita. Poi è un mago nel preparare le palle inattive”.

By-by Friuli

Non tutte le favole terminano con il tradizionale lieto fine. Il motivo è presto detto: l’Udinese fa stipulare ai suoi giocatori contratti particolari, con una base fissa e tanti bonus, legati agli obiettivi da raggiungere. In soldoni, il quinquennale di Fava era diventato troppo oneroso da sopportare.

“Mi costrinsero quasi ad accettare il trasferimento al Treviso, estromettendomi dalla lista Champions. Devo dire che mi feci anche trasportare dal legame che avevo con Ezio Rossi, già mio allenatore a Trieste. Mi stimolava tornare a giocare per chi prometteva tanti cross e tante assistenze per il centravanti. Ma non erano assolutamente pronti per la A…”.

In effetti, la squadra fu allestita a pochi giorni dall’inizio del campionato, in seguito a ripescaggio legato alla mancata iscrizione del Torino, nonché al concomitante fallimento del Perugia. Inoltre, la inagibilità del Tenni obbligò i veneti a disputare le gare casalinghe a Padova.

“Facemmo fatica anche per questo, praticamente giocavamo sempre in trasferta, Però non era una squadra da buttare. C’era Handanovic in porta, i gemelli Filippini, Christian Maggio. Ed a gennaio arrivò pure Marco Borriello…”.

Però questa è un’altra storia…

