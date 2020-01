Altro che Coppa Italia, c’è da pensare alla salvezza

Diciamoci la verità: Gattuso avrebbe fatto volentieri a meno di questa partita di Coppa Italia. Stasera si torna in campo. E con questi chiari di luna è difficile essere ottimisti. Non che il Napoli sia troppo inferiore alla Lazio. Lo ha dimostrato dieci giorni fa, quando all’Olimpico meritava di vincere, ed ha perso per una papera di Ospina.

Il Napoli, società, allenatore, giocatori, sono in uno stato mentale pietoso. La stessa farsa del ritiro, chiesto dai giocatori e poi revocato, lo dimostra. In casi del genere può succedere di tutto. Può succedere di tutto, e non “può succedere tutto, come titolato ieri dal Corriere dello Sport.

C’è un aspetto che pochi prendono in considerazione: il rischio retrocessione. Che al momento è lontanissimo, ma non può essere cancellato. La vittoria della Spal ieri a Bergamo spiega come ad un certo punto della stagione tutti iniziano a correre. Soprattutto le squadre che sono in bassa classifica. E una volta che hai staccato la spina non c’è verso di riaccenderla. Giochiamo stasera per orgoglio, e per provare a dire che siamo ancora vivi. Domenica sera viviamo l’emozione della sfida alla Juve. Ma le partite importanti sono quelle che vengono dopo. A Marassi con la Sampdoria, e col Lecce in casa. In queste gare servono almeno 4 punti. Altrimenti dopo sarebbe davvero duro.