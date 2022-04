Ado Onlus per l’Ucraina con il Napoli Club Ferrara e Uanm

Amore, fratellanza, pace sono i valori della cristianità che risuonano ancora più forti in questi giorni funestati dalle drammatiche, sempre più cruenti immagini provenienti dall’Ucraina dove la “missione militare” russa sta generando distruzione, ma soprattutto un numero crescente, abnorme, di vittime anche tra i civili. Uomini, donne e bambini uccisi e sovente senza ricevere una degna sepoltura per motivazioni non comprensibili.

Migliaia di residenti stanno fuggendo dalla propria patria e tantissimi stanno arrivando in Italia. A Ferrara, la Fondazione Ado Onlus ospita 13 minori (dai 2 ai 12 anni) con le relative famiglie ed a loro il Napoli Club Ferrara, con il supporto di numerosi gruppi del circuito Uanm (Unione Azzurra nel Mondo) ha voluto donare un momento di gioia, serenità con la donazione di uova di Pasqua, materiale didattico (penne, matite, pastelli, quaderni), prodotti alimentari, gadget sociali (guanti, polsini, anelli, bandierine, lavagnette).

Nella sala comune della “Casa del Sollievo” di via Gorni Kramer, alla consegna avvenuta nel pomeriggio di ieri, erano presente i responsabili della struttura ed una delegazione del Napoli Club Ferrara guidata dal presidente Vincenzo Russo che, dopo aver presentato la propria realtà sportiva e sociale, ha testimoniato la “vicinanza al popolo ucraino” con “l’auspicio che l’azzurro della squadra partenopea come della bandiera ucraina possa presto tornare a splendere nel cielo sopra Kiev, Mariuol e tutte le altre città colpite in queste settimane di guerra” e significare, quindi, la “fine di queste ostilità e la possibilità, per loro, di tornare a casa, poter riabbracciare quei cari al momento lontani”. Il piacevole, sentito, incontro s’è chiuso con un simpatico “Forza Napoli” gridato dai presenti, adulti e bambini.

“È stata forte oggi l’emozione nel vedere quei fanciulli ai quali abbiamo cercato di dare qualche istante di felicità – commenta il vice presidente Pasquale Pasini – Bambini troppo piccoli per capire l’ingiusto dramma che stanno vivendo. Sottolineo le belle parole pronunciate dal Presidente che s’è impegnato molto per questo evento.

Ringrazio tutti coloro che vi hanno contribuito con un piccolo pensiero”, quindi, la grande famiglia del Napoli Club Ferrara ed i Club Napoli Santa Maria Capua Vetere Azzurra, Club Napoli Cava de Tirreni, Club Napoli Azzurri Flegrei, Club Napoli Bergamo Azzurra, Club Napoli Imola Diego Armando Maradona, Napoli Club Pinerolo, Napoli Club Castrovillari, Napoli Club Genova, Club Napoli Conegliano, Club Napoli Novara Partenopea, Club Napoli Belluno, Club Napoli Briganti, Club Napoli 2 Sicilie, Club Napoli Golfo dei Poeti La Spezia, Club Napoli Venezia, Napoli Club Lussemburgo, Club Napoli Dhahran (Arabia Saudita), Club Napoli Monaco di Baviera, Club Napoli Victory Nigeria, Club Ultras Napoli Melbourne.

