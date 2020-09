Addio a don Pasquale Casillo: un genio rovinato dal suo carattere. Non si è fatto mancare nulla, tranne il Napoli!

“Il carattere è il dèmone per l’uomo”, in greco “ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων” (si legge ethos anthropoi daimon). La massima è di Eraclito, ma è stato il Governatore campano De Luca a sdoganarla qualche tempo fa. Il carattere è il demone dell’uomo, sembra un epitaffio perfetto per Pasquale Casillo, morto qualche ora fa a Lucera.

Pasquale Casillo era un genio. Una sorta di Re Mida. Trasformava in oro quello che toccava. Prima come imprenditore del grano, poi come presidente calcistico. Ci stava riuscendo anche come editore. Si lanciò in una folle avventura, riportare in edicola il ROMA. Dopo mille difficoltà stava riuscendo anche in questo campo, il quotidiano più antico del mezzogiorno d’Italia stava tornando ad avere una quota rispettabile di mercato. Improvvisamente si spense per lui la luce. L’impero economico franò nel momento in cui sembrava essere destinato a diventare imbattibile. Il suo Foggia, quello di Zemanlandia si sgretolò. E fu costretto a chiudere anche il Roma. Era stata tradito dal suo demone, il suo carattere.

Se sei Pasquale Casillo non puoi accettare l’idea di abbassare la testa dinanzi a chicchessia. Questione di principio. In questo non è stato un grande imprenditore. Il grande imprenditore si tiene in modo asettico al di fuori della mischia. Non entra nella bagarre politica, si tiene fuori dalla tenzone, aspettando poi di salire sul carro del vincitore. E se si fa la guerra si fa solo quando è quasi finita, badando bene di stare dalla parte giusta.

Pasquale Casillo una cosa del genere non avrebbe mai potuta accettarla. E alla fine gliela hanno fatta pagare a prezzo carissimo. Un impero dissolto in pochi mesi. Peccato solo che nelle rovine del suo impero sono rimasti travolti in tanti. Ecco, se vogliamo muovere un appunto a Casillo è questo: è andato in guerra senza pensare alle conseguenze per chi lavorava per lui. Ha provato fino alla fine a salvare tutti, su questo non ci sono dubbi. Ma ha trascinato con se tutti.

Se ne è andato dopo una vita intensa ed una lunga malattia. Con un solo rimpianto. Non quello di aver perso tutto, perché quelli come lui si mettono in discussione ogni momento. Mettono in conto di perdere tutto, semmai poi di poter riprendersi, magari cadere di nuovo. C’è una sola cosa che gli è sempre stata negata. Lui sangiuseppese, appassionato di calcio, tifosissimo del Napoli, voleva la società azzurra. La voleva dal profondo del cuore.

Era fortissimo nel momento in cui iniziò la fine del ciclo Ferlaino. Ma non riuscì a prenderla. Ci fosse riuscito sarebbe cambiata la storia. Magari il Napoli non sarebbe fallito, magari non sarebbe fallita neanche la Casillo Grani. Perché è difficile far fallire l’attività del presidente del Napoli. E chissà cosa sarebbe successo. Eravamo alla vigilia delle rivoluzione del calcio. Aveva fatto il suo ingresso la TV a pagamento.

Ma coi se e con i ma non si fa la storia. Casillo non ha mai preso il Napoli, la Casillo Grani è fallita. Quel romanzo non è mai stato scritto.