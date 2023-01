Conferenza Stampa Mourinho: ” Risultato ultra immeritato”

La ventesima giornata di campionato si conclude con una sconfitta per la Roma che, sebbene abbia lottato fino alla fine riuscendo a piazzare un goal nella rete azzurra grazie ad El Shaarawy , non è riuscita a sopravvivere alla forza del Napoli:

Leggiamo insieme le parole del tecnico giallorosso Jose Mourinho in conferenza stampa:

“Roma favorita per la lotta Champions? Quando si giocano tre partite a settimana è una corsa che si basa sulla rosa e non sulla squadra. Quando abbiamo tempo e condizione per preparare una gara in una settimana, è difficile non vincere la partita. Si fa lavoro offensivo, difensivo, palle inattive, è difficile non vincere. Quando invece giochi tre partite a settimana, le squadre con più opzioni hanno più possibilità. Noi stiamo crescendo come squadra e facciamo crescere giocatori che non erano opzioni per noi: non parlo di Zalewski, ma di Tahirovic, Bove e Volpato. Li facciamo crescere in una rosa che con il tempo migliorerà. Dopo la partita ho detto ai miei di dimenticare la tristezza per la sconfitta, ma di pensare alla performance offerta, al calendario, alla classifica. Ogni partita è sempre difficile, ma abbiamo giocato fuori casa contro tante avversarie dirette: adesso ci sono due partite mercoledì e sabato, poi l’Europa League. Oggi dentro la tristezza di un risultato ultra-immeritato, sono orgoglioso dei ragazzi”

” Dybala? Non mi piace fare analisi individuali, bisogna analizzare anche il profilo della partita ed il gioco imposti. non era la partita che il Napoli e i Napoletani volevano, lo stadio sembrava vuoto. Abbiamo fatto un gioco non facile per per Dybala e Pellegrini valevamo passare e rischiare cercando di prenderli in fase di costruzione. Abbiamo cercato di non averli alti sul campo sentivo Spalletti dire tante volte a Meret di andare su Osimhen per loro era difficile costruire. Poi quando recuperiamo palla non è che siamo molto freschi i meriti sono anche di un avversario con due difensori centrali che nei duelli individuali sono fortissimi bravi e veloci. Kim è un giocatore fantastico va dato merito anche all’avversario perche hanno grandissima qualità E’ la squadra che vincerà lo scudetto io ho vinto dei campionati e la stella non va via mai: ci sono partite in cui puoi perdere ma alla fine vinci, c’è qualcosa che illumina sempre e al Napoli è successo proprio questo. Senza dubbio il Napoli vincerà lo scudetto.

“Ho fatto tutti cambi forzati, mi avevano chiesto il cambio i ragazzi. Certo, una cosa è far entrare Raspadori e Simeone, altra è avere dei ragazzini “

