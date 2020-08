Zampa:” Aprire ai tifosi lo stadio di Castel di Sangro? Si può!”

Il Roma nell’edizione odierna parla riporta un’intervista alla radio ufficiale del Napoli calcio, radio Kiss Kiss alla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa

Ho visto la delibera della Regione Abruzzo che prevede la riapertura dello stadio a 1.000 persone in ingressi controllati. Mi sembra che sia una strada percorribile, bisogna fare in modo che ci sia un controllo assoluto. Si è visto, dove ci sono state le deroghe, che situazione si è creata». Lo dice la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in merito alla decisione di aprire lo stadio di Castel di Sangro, dove è in ritiro il Napoli, a 1000 persone sui 7000 posti totali. «Ogni regione può agire autonomamente, come ha fatto l’Abruzzo – prosegue Zampa a radio Kiss Kiss Napoli