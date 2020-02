Udinese: Gotti, dispiaciuto ma non deluso

Allenatore:”Atteggiamento è quello giusto. Continuiamo così”Se ne parla in questo articolo pubblicato da Asa.it “E’ chiaro che sono dispiaciuto. Sono dispiaciuto per il risultato di stasera e perché veniamo da tre sconfitte consecutive. Ma non sono deluso”. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, in conferenza stampa, dopo il ko casalingo contro l’Inter.

Il tecnico dei friulani ha detto di essere convinto, tuttavia, che l’atteggiamento adottato in campo dalla squadra bianconera fin dal primo minuto sia quello giusto. Giocando così, “le 16 partite che mancano sono in grado di darci qualche soddisfazione”, ha aggiunto. “Se siamo capaci di riproporre con continuità l’atteggiamento messo in campo dal primo minuto contro l’Inter stasera, alla fine verrà fuori un’altra Udinese”, ha sottolineato.