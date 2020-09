Tuttosport:”E’ lui il prescelto per sostituire Koulibaly!”

Sokratis Papastathopoulos è il primo difensore che il Napoli ha in mente per sostituire eventualmente Kalidou Koulibaly. L’edizione odierna di Tuttosport fornisce anche un indizio sul divorzio ormai imminente coi Gunners. Il difensore, infatti, non è più presente sul profilo Instagram della società. Non c’è neppure una sua foto. Il suo futuro sarà altrove.