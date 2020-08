Tuttosport:”Con l’arrivo di Pirlo può saltare un’affare per il Napoli”

Il ribaltone in casa Juventus potrebbe cambiare anche il mercato. Arkadiusz Milik è un obiettivo dei bianconeri, ma ora nel clan bianconero – con il nuovo allenatore Pirlo al posto di Sarri – faranno qualche riflessione in più. Non è scontato che sia ancora vivo il gradimento della Vecchia Signora, visto che il bomber polacco era una precisa richiesta del vecchio tecnico. Il Napoli, di par suo, va di fretta e se non avrà aggiornamenti entro settembre proverà a venderlo all’estero. A riportarlo è Tuttosport.