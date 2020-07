Tuttosport :”Victor Osimhen al Napoli, ecco cosa manca!”

Passo dopo passo, Victor Osimhen si avvicina al Napoli. Da ieri sera l’affare ha imboccato il rettilineo finale ed in questo weekend è atteso anche l’annuncio ufficiale. Ieri – scrive Tuttosport – a Lille s’è svolto l’incontro tra il presidente del Lille ed il nuovo agente dell’attaccante per questione burocratiche ed economiche, risolvendo pendenze ed il quantum sulla commissione che anche il club francese dovrà riconoscere al procuratore. Il Napoli invece per riaprire la trattativa che aveva subito una brusca frenata dopo il cambio agenti, ha dovuto adeguare l’iniziale proposta d’ingaggio, anzi raddoppiare: dai 2,5mln di euro a stagione ai 5mln netti. Un sacrificio che ADL ha accettato di buon grado perchè – si legge – tutte le informazioni prese sull’attaccante sono state positive.