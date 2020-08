Tuttosport:” Un altro greco per la difesa di Gattuso!

Maksimovic out, Sokratis in. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano Tuttosport, sarebbe questo il piano del Napoli per quel che concerne il reparto arretrato in vista del calciomercato. Il quotidiano scrive: “Dall’addio a Maksimovic, poi, arriverebbero dall’Arsenal sia un difensore esperto come Sokratis Papastathopoulos che costa 10 milioni di euro. Tutte queste operazioni non potranno essere chiuse in tempo per il ritiro che inizierà ufficialmente domenica”.