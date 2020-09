Tuttosport:” Petagna sotto osservazione”

Giornate decisive per Andrea Petagna. L’attaccante acquistato a gennaio dalla Spal, potrebbe nelle prossime ore aggregarsi alla squadra e sostenere il primo allenamento in azzurro dopo aver effettuato tutti gli esami che certificano la sua guarigione dal coronavirus. Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, il centravanti verrà valutato da Gattuso per capire se potrà essere utile nel corso della stagione, in caso contrario potrebbe anche diventare pedina di scambio.

“Gattuso lo vedrà all’opera, insieme ad Osimhen e Mertens, soprattutto per capire la sua adattabilità all’interno del gruppo Napoli. Se risultasse complicata, allora non è escluso che possa essere inserito in qualche trattativa di mercato. Quella più plausibile è con l’Udinese, in uno scambio con Lasagna che da sempre è un pupillo del ds Giuntoli”.