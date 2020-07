Tuttosport:” Osimhen-Napoli? Ecco cosa può succedere”

Il caso Victor Osimhen tiene banco su tutti i quotidiani sportivi. Raffaele Auriemma, sulle pagine di Tuttosport, parla di una richiesta clamorosa del nuovo agente dell’attaccante nigeriano, pronto a chiedere il 10% dell’ingaggio in relazione al costo del cartellino che sarà versato nelle casse del Lille.

”D’Avila ha spiegato a Giuntoli che deve valere la regola di un ingaggio del valore del 10% del quantum speso per il cartellino. Quindi, per 60 milioni di cartellino, spettano ad Osimhen 6 milioni di ingaggio. In pratica come è successo con Lozano, paga o 42 milioni ed oggi titolare di un contratto da 4,2 milioni annui. D’Avila si fa forte anche del fatto che il Liverpool, ma anche il Tottenham ed il Manchester United. avrebbero portato offerte economiche di gran lunga superiori”.