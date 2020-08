Tuttosport:” Ora Milik ha dubbi sulla vecchia signora”

Primi dubbi per Arek Milik sul reale interesse nei suoi confronti della Juventus. Dopo l’intesa sull’ingaggio, altri passi in avanti non ce ne sono stati, anche perché Bernardeschi non vuole trasferirsi al Napoli. Il quotidiano Tuttosport fa sapere che l’ex Ajax in questo momento dell’anno sperava già di aver cambiato maglia, invece è ancora del Napoli e chissà fino a quando. Se la Juve continuerà a temporeggiare, lui potrebbe guardarsi attorno e decidere di accettare altre destinazioni.