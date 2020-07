Nuovi scenari nella trattativa tra Napolie Lille per Victor Osimhen. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come tra le parti ci sarebbe uno scarto di 20 milioni: il club azzurro ne offre 60, quello francese ne chiede 80 cash. Per il quotidiano anche la questione Ounas va discussa: i francesi non vorrebbero inserire nell’affare l’algerino.