Tuttosport:” Non solo il mercato di gennaio nei pensieri di Giuntoli”

Giuntoli pensa anche al mercato estivo per rinforzare il Napoli

Il Napoli sta lavorando anche per la prossima stagione. Gli azzurri vorrebbero trovare un accordo con Jan Vertonghen, in scadenza di contratto col Tottenham in previsione di una possibile partenza di Koulibaly. Il nazionale belga, però, è tentato pure dall’Ajax. Al di là del mercato, è tempo di calcio giocato e il Napoli è atteso da una sfida non semplice contro l’Inter. Rino Gattuso pare abbia idee abbastanza chiare, si porta dietro soltanto un dubbio di formazione: chi tra Fabian ed Elmas completerà il centrocampo. Lo spagnolo non si allena col gruppo da due giorni a causa di uno stato influenzale ed è possibile che contro i nerazzurri venga scelto inizialmente Elmas, così da riproporre la linea mediana vista nel secondo tempo del successo conquistato in casa del Sassuolo prima di Natale. Non è da scartare l’ipotesi del riposizionamento di Allan in regia con Zielinski a destra e il macedone a sinistra. Ieri ancora differenziato per Mertens, ma potrebbe recuperare per sistemarsi in panchina. Al centro dell’attacco ci sarà probabilmente di nuovo Milik con Callejon e Insigne a completare il reparto mentre in difesa potrebbe essere confermato Luperto al fianco di Manolas e sugli esterni Di Lorenzo e Mario Rui