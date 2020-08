Tuttosport:” Milik sedotto e abbandonato dalla vecchia signora”

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Edin Dzeko, centravanti bosniaco cercato dalla Juventus. Guadagna 7.5 a Roma, fino al 2022, i 34 anni sulla carta d’identità sono lo scoglio che non convince a pieno i bianconeri. Però Paratici e Fienga, a Londra, stanno provando a trovare una soluzione per arrivare a Dzeko. Che, intanto, ha dato il suo gradimento all’eventuale passaggio alla Juve. Nel caso l’affare dovesse concretizzarsi, la pista Roma-Milik si farebbe sempre più calda.