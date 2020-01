Tuttosport:” Martedì giorno decisivo per Lobotka?”

E’ attesa per martedì l’accelerata decisiva per Stanislav Lobotka. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui il centrocampista slovacco ha già un accordo con il Napoli per un contratto da quattro anni e mezzo a 1,8 milioni di euro a stagione. Il classe ’94 ora aspetta solo che ci sia il contatto decisivo tra i due club: da un lato il Celta Vigo che prova a tirare sul prezzo, sperando di arrivare a 25 milioni con i bonus; dall’altro il Napoli, che oltre ai 20 più 2-3 di bonus non vorrebbe spingersi.