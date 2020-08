Tuttosport:” Izzo sogna il Napoli!”

Restyling difesa per il Torino: ai dirigenti ha chiesto di essere ceduto il napoletano Armando Izzo. L’Interesse dell’Inter nei suoi confronti è calato con Conte che andrà via assieme alla sua difesa a tre. Restano in piedi diverse ipotesi, tra queste Atalanta e Fiorentina, ma Izzo – si legge su Tuttosport – preferisce ai viola un club che partecipi alle coppe europee. Il suo sogno è il Napoli. Proprio Izzo era di proprietà degli azzurri ma fu perso alle buste anni fa, andò all’Avellino e poi al Genoa prima di esplodere al Torino. Un rimpianto, per il Napoli.