Tuttosport:” Incontro di mercato fra DeLa e Raiola!”

Ore calde per il futuro di Hirving Lozano. Gattuso ha spiegato in conferenza stampa che l’anno prossimo potrebbe essere tra le sorprese del campionato, ma il suo futuro, intanto, resta in bilico. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che in questa settimana ci sarà un incontro tra il suo agente Mino Raiola e il presidente De Laurentiis.