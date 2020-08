Tuttosport:” Il Toro insiste per Meret!”

Il Torino, che ha rotto con Salvatore Sirigu, cerca un nuovo portiere. Piace Alex Meret del Napoli, che vorrebbe giocare titolare per arrivare agli Europei. L’edizione odierna di Tuttosport fa sapere che le parole del suo agente, che ha aperto alla cessione in prestito, sono un assist per il ds Vagnati, che conosce Meret dai tempi della Spal. Il Torino ci riproverà col Napoli, magari inserendo nell’affare proprio Sirigu, che è in uscita. Situazione, questa, da monitorare.