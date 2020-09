Tuttosport:” Il Napoli cerca un giocatore del Salisburgo!”

Dominik Szoboszlai (19) è uno dei giovani più interessanti di tutto il panorama calcistico europeo, e negli ultimi mesi ha attirato su di se gli occhi di mezza Europa. Il Milan sembrava aver messo le mani in maniera concreta sul giocatore, con la spinta da parte di Rangnick che alla fine ha rinunciato al progetto rossonero, e di conseguenza lo stesso Milan ha di fatto bloccato le operazioni per il centrocampista ungherese.

Il Napoli, dopo un iniziale interessamento, sembrava essere finito fuori dai giochi, ma nelle ultime ore pare ci sia stato un riavvicinamento deciso: secondo quanto riportato dall’edizione di oggi di Tuttosport, il club di De Laurentiis avrebbe nuovamente spinto sull’acceleratore per Szoboszlai, ma il Salisburgo chiede tanto: 40 mln di euro.

De Laurentiis, però, potrebbe far leva su un aspetto da non sottovalutare per chiedere uno sconto al club austriaco: il giocatore è in scadenza nel 2022 ed ha già informato il club di non aver intenzione di rinnovare il contratto. Proprio quest’ultima volontà da parte di Szoboszlai potrebbe favorire il Napoli nella trattativa.