Tuttosport:” Il Napoli cerca il colpaccio in Francia”

Purtroppo gli azzurri hanno dovuto fare i conti con il veto posto dall’Arsenal per Torreira e per i costi troppo alti dell’operazione Paredes col Psg. Alla fine la scelta è ricaduta su Lobotka, che sarà comunque in grado di permettere a Gattuso di sviluppare meglio il 4-3-3. Dalla Francia raccontano anche di un’offerta da 50 milioni che il Napoli starebbe per fare al Lille, con l’obiettivo di prendere Boubakary Soumarè, il ventenne centrocampista che piace a mezza Europa. Sul mercato di gennaio gli azzurri cercano pure un esterno sinistro di difesa e Gattuso ha indicato il nome di Ricardo Rodriguez. Il Napoli l’ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, ma il Milan intende cederlo a titolo definitivo.