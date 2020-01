Tuttosport:” Ecco quanto costa l’affare Lobotka”

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, in un articolo a firma di Raffaele Auriemma, calcola il totale dell’investimento del Napoli per Stanislav Lobotka: lo slovacco è costato alla società azzurra una somma vicina ai 37 milioni di euro. Il costo del cartellino è di 21 milioni più di 4 bonus mentre il ragazzo ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo da 1,8 milioni netti a stagione. Un investimento importante per un ragazzo di valore che già sabato sarà a disposizione del suo nuovo allenatore per la sfida del San Paolo contro la Fiorentina.