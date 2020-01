Tuttosport:” Ecco l’arma di Gattuso per sconfiggere l’Inter”

Lunedì sfida importante per il Napoli e Gattuso che avrà di fronte l’Inter di Conte .Tuttosport, nell’ edizione indica l’arma vincente di Gattuso . Ecco cosa scrive:

“Compattezza e concretezza le parole chiave in casa Napoli. Servirà restare compatti per provare a beffare l’Inter. I pochi gol segnati nonostante le tante azioni create (solo 27 segnati in 17 gare di campionato) ed i tanti (22 gol) subiti hanno contribuito a distanziare il Napoli 18 lunghezze dalla squadra nerazzurra che invece, di gol ne ha segnati 36 gol ed incassati solo 14. La macchina offensiva del Napoli deve tornare a girare e gli attaccanti affinare la mira perché nonostante abbia tentato 58 tiri più dell’Inter in questa Serie A (341 a 283), il Napoli ha realizzato 9 reti in meno dei nerazzurri nel corso di questo campionato. Lunedì sera Gattuso con grande probabilità darà fiducia ancora a Milik che vive un buon momento e il polacco potrebbe sbloccarsi contro l’Inter che è una delle 2 squadre (con il Genoa) contro cui l’attaccante ha giocato più di 3 partite di Serie A senza mai trovare la rete (4 incontri