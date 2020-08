Tuttosport:” E’ fatta per Gabriel.Ecco le cifre!”

Il prescelto per sostituire il partente Kalidou Koulibaly (al quale forse si aggiungerà anche Nikola Maksimovic) è Gabriel Magalhaes del Lille. Il centrale brasiliano è stato praticamente bloccato dal Napoli nell’ambito dell’affare che ha vestito d’azzurro Victor Osimhen. La conferma arriva anche da Raffaele Auriemma tramite le colonne di Tuttosport, scrivendo così circa gli obiettivi per rinforzare squadra e reparto: “Il primo è noto da tempo ed è il 23enne brasiliano Gabriel Magalhanes, difensore di proprietà del Lille che lo ha formalmente già ceduto al Napoli per una somma di 25 milioni”.