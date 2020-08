Tuttosport:” Boga al Napoli. Ci siamo !”

Dopo aver acquistato il centravanti, il Napoli è alla ricerca di un altro rinforzo in attacco per sostituire sulla fascia l’ormai ex azzurro José Maria Callejon. Da tempo il club partenopeo ha avviato dei contatti con il Sassuolo e con il fratello-manager del giocatore per Jeremier Boga. Con quest’ultimo persiste un’intesa di base da tempo, mentre con il Sassuolo pareva esserci distanza. Invece, secondo quanto scritto oggi da Raffaele Auriemma su Tuttosport, si sarebbe trovata la svolta e le due società avrebbero quasi raggiunto una quadra:

“Il ds Giuntoli ha da tempo trovato l’accordo economico con il fratello-manager dell’esterno offensivo (2,3 milioni a stagione per 5 anni), mentre con il Sassuolo la discussione va avanti da molto tempo su di una cifra che rende il club emiliano irremovibile: 40 milioni di euro. Ora sembrerebbe che i responsabili del mercato delle due società, Giuntoli e Carnevali, siano prossimi alla soluzione del caso, con il versamento da parte del Napoli di 25 milioni cash, più il cartellino di Ounas, che tornerebbe utile a De Zerbi nel suo 4-3-3″.