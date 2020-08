Tuttosport:” Allan è dell’Everton:”

Imprescindibile con Sarri, corpo estraneo con Gattuso. E ora, ormai con un piede e mezzo fuori da . L’ sta per chiudere l’operazione per l’acquisto di Allan, che si prepara dunque a svestire la maglia azzurra dopo cinque, intensissime stagioni.

Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, De Laurentiis ha infatti accettato la proposta degli inglesi per il mastino brasiliano. Costo dell’operazione: 27 milioni di sterline più bonus. Ovvero 30 milioni di euro.

Allan spera quindi di non doversi nemmeno presentare al ritiro di Castel di Sangro, sede scelta dal Napoli per preparare la prossima stagione, al via lunedì. Se la trattativa con l’ si chiuderà definitivamente entro 4 giorni, il brasiliano volerà a per firmare.