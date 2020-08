Sport:” Setien non vuole sorprese!”

Il tecnico Quique Setién ha chiamato questa sera 22 giocatori per affrontare il Napoli, alle 9 al Camp Nou, nella partita corrispondente al ritorno degli ottavi di Champions League. Il Barça ha il pareggio a proprio favore dopo l’1-1 dell’andata, ma non può rilassarsi se non vuole essere eliminato dalla massima competizione europea.

Per questo incontro, Setién ha recuperato tre uomini dalle rispettive ferite. Antoine Griezmann , che non ha potuto concludere il campionato a causa di un infortunio, è tornato questa settimana ad allenarsi con il gruppo e tutto indica che partirà dagli undici titolari. Il francese formerà un attacco con i soliti Leo Messi e Luis Suárez . Quello che inizierà anche lui è Lenglet . Il difensore centrale si è infortunato nell’ultima partita di campionato contro l’Alavés ma è riuscito a riprendersi in tempo per aiutare i compagni. Insieme a Piqué sull’asse delle retrovie devono formare una solida difesa insieme a Semedo e Jordi Alba che non permette al Napoli di sognare di qualificarsi. Il terzo a ricevere le dimissioni mediche è stato Ronald Araujo. Al centro del campo, il tecnico del Barcellona scommetterà su Frenkie De Jong, Ivan Rakitic e Sergi Roberto .

Quelli su cui Setién non potrà contare saranno Dembélé e Umtiti . Il primo è già recuperato ma non ha ancora la fiducia per tornare in campo dopo tanto tempo fermo. Il secondo è ancora ferito e nessuna data è ancora nota per il suo ritorno.

CANTERANI IN SALVATAGGIO

Per completare l’elenco dei 22, Quique Setién ha dovuto rivolgersi al Barça B. Dalla fine dei playoff per la promozione a LaLiga Smartbank, Iñaki Peña, Monchu, Mingueza, Reis, Jandro Orellana e Konrad de la Fuente si sono uniti alla prima squadra. Tutti loro più i soliti Riqui Puig e Ansu Fati saranno a disposizione dell’allenatore cantabrico nel caso ne avessero bisogno per la vittoria.

I catalani sono consapevoli di non poter più fallire dopo aver perso LaLiga negli ultimi giorni e sono entusiasti di giocare un buon ruolo in Champions League.