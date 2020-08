Sport:” Ecco il protocollo anti CV-19 da rispettare stasera al Camp Nou””

Questo sabato finalmente il Barcelona Football Club torna nuovamente in Champions League dopo l’interruzione per coronavirus. Il quotidiano SPORT ha avuto accesso al vasto protocollo medico ideato dalla UEFA che ha implementato e dove, tra i tanti aspetti, include le operazioni da seguire nello stadio nei giorni delle partite. Un documento di 31 pagine contenente tutte le linee guida da seguire per le principali partite della competizione continentale, tutte a porte chiuse.

Tutti i club partecipanti devono avere quattro figure essenziali. L’ ufficiale di collegamento medico responsabile di garantire che tutti i protocolli siano seguiti. C’è poi il Responsabile della Conformità al Protocollo incaricato di assicurare il viaggio, la permanenza, l’igiene e le misure di allontanamento durante tutto il viaggio.

Ogni squadra ospitante deve avere l’addetto all’igiene che deve pubblicizzare il funzionamento dello stadio in termini di COVID. Questo viene completato con il delegato UEFA per le partite incaricato di verificare che il protocollo sia seguito in tutte le partite.

Principi medici del protocollo

Lo stesso protocollo distingue due gruppi a cui applicare il protocollo medico da seguire per evitare il contagio. Gruppi che vengono mantenuti per tutta l’operazione delle partite. Da un lato c’è il Gruppo 1 dove si trovano le squadre e che comprende tutte le squadre (entrambi i giocatori, staff tecnico, medici, contatti principali, addetti stampa).

Nel gruppo 2 ci sono gli arbitri e i diversi funzionari UEFA nominati per ogni partita. C’è un terzo gruppo che include alcune persone delle squadre locali o della squadra medica in barella che è in campo che, anche se non devono superare il relativo test UEFA, devono dimostrare di averne superato uno.

Senza il certificato di idoneità nessuno può entrare nello stadio

Il protocollo UEFA prevede diversi test che ciascuno dei membri del gruppo 1 e 2 sopra menzionati deve superare. Il primo, e sono passati tutti, si è tenuto tra i 14 ei giorni prima della prima partita. Questo è un test PCR. Questo test deve essere organizzato da ogni squadra con un laboratorio accreditato.

Il prossimo test si svolge giorni prima dell’inizio della partita. Nel caso della squadra ospite, secondo il protocollo stesso, deve essere fatto tre o due giorni prima per poter organizzare il viaggio nel paese di destinazione. Un test aggiuntivo potrebbe essere fatto lo stesso giorno in cui la squadra arriva in città se richiesto dalle autorità locali. In questo caso, i risultati devono essere noti sei ore prima dell’inizio della partita.

Nel caso della squadra locale, i test devono essere effettuati uno o due giorni prima, a condizione che i risultati siano noti sei ore prima dell’inizio della partita. Nel caso di arbitri o diversi ufficiali UEFA, devono essere tenuti 3 o 2 giorni prima della partita, e possono essere sottoposti a un altro lo stesso giorno dello scontro se richiesto dalle autorità sanitarie.

Come chiarisce il protocollo e per salvaguardare la salute di tutte le persone, solo coloro che risultano negativi possono viaggiare in questa fase finale. Chi non è in possesso del documento che accredita non è risultato positivo, non potrà accedere allo stadio. Inoltre, quando si presenta un caso positivo, i club sono obbligati a informare il capo della UEFA.

Nel caso in cui gli arbitri o le diverse posizioni della UEFA fossero influenzate, deve immediatamente cercare una sostituzione. Se un giocatore inizia a mostrare sintomi nell’hotel di concentrazione, deve essere immediatamente isolato, informando le autorità locali.

Operazioni dello stadio. La UEFA distingue quattro zone

La delegazione che accompagna la squadra non deve superare le dieci persone. La UEFA consiglia di viaggiare e soggiornare in diversi hotel. Se lo fanno sullo stesso aereo, devono sempre mantenere le distanze dalla squadra.

E poi c’è il funzionamento degli stadi. Ognuna delle persone che entreranno nello stadio del Barça stasera avrà la propria temperatura. È stato fatto ieri venerdì e sarà ripetuto per tutta la giornata di oggi. Nel caso in cui i risultati siano irregolari, non potrai mai entrare nello stadio.

La UEFA, come ha fatto il campionato spagnolo, divide lo stadio in quattro zone. Zona uno o “Squadre”, zona due o “dintorni del campo”, la zona tre è la tribuna o l’interno dello stadio e la zona quattro o “l’esterno dello stadio”.

La zona uno comprende spogliatoi, sala controllo antidoping, panchine, aree di riscaldamento. Il numero massimo di persone sarà 120.

L’ambiente del campo comprende l’area in cui si trovano solitamente le macchine fotografiche, i fotografi, ecc .. Nei preparativi possono essere presenti fino a 100 persone che verranno ridotte a 50 il giorno dell’incidente.

In quest’area si accede solo ad un massimo di 45 persone per ciascuna delle squadre e dove sono inclusi giocatori, allenatori, medici ecc. Il resto dei membri, che non potrà mai superare le 10 sopra indicate, non potrà mai accedere a quest’area uno.

Spogliatoi, panchine e posizione dei giocatori

In questa sezione, l’operazione è quasi identica al protocollo della Lega spagnola. Pertanto, tutti gli spogliatoi devono essere preventivamente disinfettati così come qualsiasi area che l’apparecchiatura potrebbe utilizzare. Il catering offerto ai giocatori sarà individuale.

Sulle panchine deve essere mantenuta una distanza di un metro tra quelli sulla panchina. I giocatori si troveranno, come in Spagna, sugli spalti subito dietro.

Un altro fatto da tenere in considerazione sono i raccattapalle. È consentito un massimo da 6 a 8 se lo stadio ha una pista da corsa. In caso contrario, viene ridotto da quattro a sei. Tutti devono indossare maschere, disinfettante per le mani e mantenersi sempre a due metri di distanza dai giocatori.

Le squadre non potranno mai saltare sull’erba insieme ma il locale e poi il visitatore, mantenendo sempre una distanza di un metro. Distanza da mantenere nel field draw.

Questo stesso protocollo include anche il funzionamento dei media nello stadio e le diverse possibilità che hanno le televisioni con diritti.