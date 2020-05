Marchetti:” Non è detto che si fermi il campionato se…”

Luca Marchetti a Sky Sport 24: “Non è detto che si fermi il calcio se un giocatore risultasse positivo. Naturalmente ci dovrebbero essere delle riflessioni da fare.La spinta a tornare alle partite è forte e di questo si terrà a considerazione. Il modo per tenere comunque in conto le indicazioni del comitato scientifico ci sono eccome che ci sono.La data che in mente il calcio italiano è il 13 giugno. E’ nulla vieta che la possibilità di anticipare di qualche giorno in modo da avere un’alternativa sicura.Utile in caso di quarantena per concludere finalmente questa stagione.Il più ci potrebbe chiedere alla UEFA di sforare la data che il massimo organismo europeo del calcio si è prefissato cioè il 3 agosto Di fronte a misure eccezionale la UEFA potrebbe accogliere il ritardo.Il protocollo che si sta valutando ora riguarda gli allenamenti, per quanto riguarda le partite bisognerà attendere anche come è l’andamento del contagio in Italia per fissare una data per la ripresa.