Alciato:” Ecco la data scelta per la ripresa della serie A,se.!”

Alciato da le ultime sulla ripresa della serie A:” La lega di serie A ha deciso ! La serie A riprenderà il 13 giugno se il governo decidesse di far riprendere il campionato Sono queste le ultime notizie sulla riunione via Skype tra i vari presidenti di lega. Ricomincerà con i recuperi della ventisettesima giornata, Ecco una bozza del nuovo decreto rilancio i recuperi saranno giocati in un’altra data. Un’altra decisione è quella presa dalla federcalcio che ha sostituito con il dottor Nanni del Bologna della commissione medico scientifica istituita dalla federcalcio il dimissionario Tavana.