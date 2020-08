Sindaco di Castel di Sangro:” Ecco il programma del Napoli”

Il Roma di oggi riporta le ultime da Castel di Sangro

Ci pensa Angelo Caruso,sindaco di Castel di Sangro, ai microfoni di Radio Marte, a svelare alcuni punti del programma di ritiro del Napoli in Abruzzo. «Il 25 agosto ci sarà una conferenza stampa con Gattuso e De Laurentiis», ha raccontato il primo cittadino. «Abbiamo approntato un’organizzazione adeguata per l’arrivo del Napoli – ha proseguito Caruso – sia per quanto riguarda la prevenzione del Covid che per l’ordine pubblico. Allo stadio Patini non ci potranno essere più di 1000 persone al giorno per gli allenamenti. Su questo tema bisognerà affidarsi alle comunicazioni ufficiali che non tarderanno ad arrivare. Il rischio che possa cambiare la situazione – dopo quello che è accaduto per le discoteche – c’è sempre, noi abbiamo la ragionevole convinzione di potercela fare con un senso minimo di responsabilità da parte di tutti. Il Napoli uscirà con un comunicato ufficiale: ci sarà una modalità per assistere agli allenamenti, bisognerà registrarsi su una piattaforma e prenotarsi. Sarà disponibile tra domani e giovedì. L’obiettivo è favorire una partecipazione ampia e possibile. Poi ci sono altre cose da vedere oltre agli allenamenti, mi riferisco al Napoli Village e al teatro comunale dove saranno realizzati eventi e conferenze».