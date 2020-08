Ruggeri al ABC:” Piqué? Un mediocre!”

L’ex difensore argentino Óscar Ruggeri ha criticato duramente Gerard Piqué sulla rete Fox Sports, un programma per il quale è un opinionista. Il campione del mondo in Messico 86 ha risposto acutamente al commento che il presentatore del programma “90 minuti” ha fatto sul difensore centrale del Barcellona, ​​elogiando il suo stile di gioco e la sua tecnica per gestire la palla.

«Piqué ha i capelli medi , come me, come molti. È davanti, è con la cantante (Shakira) … ha un’ottima atmosfera, ma se suona per il Valencia non lo conoscono. Piqué esce giocando per come gioca il Barcellona, ​​è come me,”normalito”, buona difesa, non così lontano. Non lo spingono, tranne che per le grandi squadre “, ha detto Ruggeri.

L’ex giocatore del Real Madrid ha anche indicato il suo preferito al centro della parte posteriore: “Il migliore è Sergio Ramos, di gran lunga il migliore al mondo”.