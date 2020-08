Roma:” Meret per Gattuso non deve essere un Ospina nel fianco”

C’è difficoltà nella scelta dei portieri per quanto riguarda la scelta dei portieri nella stagione 2020-21 Ecco come riporta la notizia il Roma di oggi

Il nodo portieri è una priorità per Gennaro Gattuso. Un’altra stagione a decidere chi dovrà giocare Ospina o Meret non la vuole vivere il tecnico azzurro. Ormai si è capito che la sua scelta va verso il colombiano e quindi preferirebbe non vedere il giovane friulano con il muso lungo quando va in panchina. Il sudamericano, secondo le idee tattiche dell’allenatore calabrese, ha le qualità perfette per far partire le azioni da dietro visto che calcia come un regista di difesa. Non è un caso che nelle partite importanti è stato sempre lui titolare. Meret è bravo tra i pali, ha un istinto incredibile ma secondo Ringhio deve ancora crescere per quanto riguarda l’impostazione del gioco. Ecco, quindi, che lo ha utilizzato solo quando è stato possibile.