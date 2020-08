Roma :” Ieri incontro tra Raiola e DeLa”

Nell’edizione odierna del Roma viene riportato il contenuto dell’incontro tra DeLa e Raiola avvenuto a Castel di Sangro.

” Nelle ultime settimane si è discusso tanto del futuro dell’ex acquisto più caro della storia del Napoli (superato qualche settimana fa da Osimhen), che al primo anno in azzurro di certo non ha soddisfatto le grosse aspettative. Un finale in crescendo, però, hanno reso la sua posizione un po’ più solida all’interno del gruppo. Rino Gattuso lo apprezza per determinate qualità e in una squadra brava a creare ampi spazi in avanti il suo profilo potrebbe essere utile insieme all’altro velocista Osimhen. Per questo nel pranzo con Raiola il Napoli ha ribadito la sua linea: non va via in prestito, non va via ad una bassa cifra. Mino non ha portato nessun’offerta per il momento, ma se arriverà si farà trovare pronto. Per adesso va bene così, Lozano in questo momento è un po’ più dentro al progetto azzurro.”lozano