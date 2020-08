Roma:” Giuntoli trova accordo con Reguilón, ora il Real Madrid

Il Napoli ha fretta per chiudere per un terzino sinistro. Infatti come riporta nell’edizione odierna il Roma, la società azzurra nella persona di Giuntoli avrebbe giù raggiunto l’accordo con il giocatore.Si attende la risposta del Real Madrid proprietario del cartellino.

“Fa sul serio il Napoli per Sergio Reguilón. Il terzino sinistro che gioca nel Siviglia ma di proprietà del Real Madrid dovrebbe vestire la maglia azzurra nella prossima stagione. Cristiano Giuntoli, infatti, ha trovato l’accordo con gli agenti dello spagnolo classe ’96 che dovrà giocarsi la semifinale di Europa League contro il Manchester United domenica. Il diretto interessato è molto attratto dall’esperienza napoletana e vorrebbe giocarsi le sue carte in Italia. Considerato che sulla corsia mancina c’è solo Mario Rui avrebbe tanto spazio per mettersi in mostra . Giuntoli dovrà, comunque, andare a trattare con il Real Madrid. I Galacticos valutano il terzino tra i venti e i venticinque milioni. Ma il Napoli vuole proporre un prestito con diritto di riscatto chiudendo poi il tutto a quindici milioni alla fine della prossima stagione. Reguilón è un profilo interessante ma con Zidane non troverebbe posto. Con Gattuso, invece, potrebbe essere determinante in una squadra dove troverebbe Fabian Ruiz.