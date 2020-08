Roma:” Ecco come Ringhio tenta d’ingabbiare il Barca di Leo”

Sulle pagine dell’edizione odierna del Roma a firma Scuotto, si tenta di capire cosa potrà fare il Napoli di Ringhio Gattuso per ingabbiare i Lionel del Barca. Ecco cosa scrive

“Gattuso difficilmente adotterà un atteggiamento prudente: servirà un Napoli diverso da quello dell’andata, vale a dire un po’ più arretrato e pronto a ripartire in modo veloce. Gattuso, questa volta, cercherà di esercitare un pressing più alto nella metà campo degli avversari. Una scelta che non dipenderà tanto dai calciatori che andranno in campo, ma dall’atteggiamento della squadra. Recuperato Insigne, che è stato convocato e che si candida a giocare dal primo minuto. All’allenatore restano pochi dubbi di formazione: Ospina è candidato a giocare titolare tra i pali. Più esperto in campo internazionale e pronto per “lavorare” di più, visto che il Barcellona terrà in ansia la retroguardia e bisognerà “uscire” palla al piede. Di Lorenzo sarà il terzino destro, mentre la coppia di centrali sarà formata da Koulibaly e Manolas, quest’ultimo protagonista delle grandi sfide della sua ex Roma contro il Barcellona. A sinistra il terzino sarà Mario Rui. A centrocampo pochi dubbi: pronto Fabian sulla destra, con Demme favorito nel ruolo di regista e Zielinski in quello di mezz’ala sinistra. In avanti Gattuso dovrebbe andare sul “classico”, con Callejon a destra, Mertens al centro dell’attacco e uno tra Elmas e Insigne. In questo caso dipende dalle condizioni del capitano: se il numero 24 non dovesse farcela sarà il macedone a giocare in posizione più avanzata.”gattuso