Roma: ” C’è sempre una prima volta, Di Lo!”

Il Roma di oggi focalizza l’attenzione sulla prestazione poco convincente di Di Lorenzo.Ecco cosa sta scritto:

Può capitare d’imbattersi in una classica giornata storta, è successo a Giovanni Di Lorenzo che fino a questo momento era stato, per rendimento, uno dei migliori, uno dei pochi a salvarsi in un’annata da cancellare. Ma è scivolato quando non doveva e, suo malgrado, ha apparecchiato la vittoria per l’Inter, concedendole il lusso di portarsi in vantaggio. Poi, ovvio, bisogna farlo il gol e bisogna avere uno come Lukaku per riuscirci. Ma Di Lorenzo gli ha offerto un bell’assist che il belga non ha fallito. Un incidente fatale costato caro al Napoli Non era facile ostacolare la forza fisica di Lautaro e, soprattutto, Lukaku, che Di Lorenzo ha provato a marcare senza successo. Non c’è mai stata partita, tra i due, per un divario di centimetri evidente ma anche per abitudini differenti: Di Lorenzo s’è ritrovato a fare ciò che non faceva da un po ‘ di tempo – nasce centrale – contro l’attaccante più in forma del campionato, in una squadra sbilanciata e con un centrocampo fragile che lo ha costretto spesso a subire pericolosi duelli individuali.