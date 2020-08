Repubblica:”Lite Gattuso-panchina lazio, ispettori a Castel-Volturno”

Il caso “Terrone di m****”, rivolto a Gattuso dal fisioterapista della Lazio durante l’ultimo match di campionato al San Paolo, non sembra non essere destinato a scemare in una bolla di sapone. Ieri, infatti, alcuni ispettori federali sono giunti a Castel Volturno proprio per incontrare Rino Gattuso, come riportato questa mattina da La Repubblica: la Figc, dunque, ha aperto ufficialmente un’inchiesta riguardo i fatti della sera di sabato di Fuorigrotta, e proprio l’allenatore del Napoli – si legge – è stato ascoltato come testimone dell’accaduto.