Repubblica:” Boga dice si al Napoli.Ora il Sassuolo”

La prima scelta del Napoli per l’esterno d’attacco resta sempre Jeremie Boga. Lo ribadisce l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come sia in atto una trattativa per provare a convincere il Sassuolo.

Il quotidiano spiega come il calciatore abbia già detto sì al progetto di Rino Gattuso, ma serve l’intesa col club neroverde che ha rifiutato Younes come contropartita, ma potrebbe accettare Ounas.