Regione Abruzzo: “Bilancio ritiro? Positivo e sicuro!”

Il presidente della Regione dell’Abruzzo ha rilasciato un’intervista al Roma in cui si fa un bilancio di questi tre giorni di ritiro del Napoli. L’intervista è riportata dalle pagine del Roma di oggi.

“L’Abruzzo ha scelto da un anno di occuparsi di grandi eventi , di promuovere il brand regionale al di fuori dei confini regionali. Un metodo che sta dando i suoi frutti. Lo fa nel pieno rispetto delle regole per fronteggiare la diffusione del virus con le migliori condizioni possibili di sicurezza e tutela dei cittadini in occasione dei grandi eventi che ospita in queste settimane d’agosto. Il messaggio arriva da Castel di Sangro che in questi giorni accoglie il ritiro della squadra di calcio di serie A del Napoli la cui presentazione è avvenuta ieri alla presenza del Presidente della Giunta regionale «Ci stiamo occupando rigorosamente delle misure di contenimento del coronavirus – ha commentato l’assessore regionale allo sport – con grande volontà e professionalità. Per questo ringraziamo il comitato tecnico scientifico della Regione Abruzzo con cui siamo in stretto contatto, per continuare a vivere questa regione in assoluta sicurezza con tutte le sue bellezze naturali, artistiche, architettoniche, di impiantistica sportiva e con quanto di piu’ bello e attraente possa offrire.”