Rassegna Stampa 9 agosto Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport questa mattina apre la sua prima pagina con il titolo ” Inter e Juve tutto aperto. Milan e Roma tutto a posto”.

Skriniar in bilico mette in ansia Allegri, la vicinanza del PSG fa paura.

Obbiettivo Depay per la Juve. Kostic dovrebbe sbarcare oggi

Pioli riparte con la stessa squadra dello scudetto

Zaniolo riprendere il suo spazio tra le stelle di Mourinho con Pellegrini, Dybala e Abrahm

In ottica Napoli: “Raspadori ad Oltranza” ancora di parla in ottica calciomercato con l’affare Raspadori che non sembra trovare una soluzione definitiva anche se ADL non vuole lasciare la presa. Intanto alla corte azzurra arriva Sirigu

