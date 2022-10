Prima Pagina: Tutto Sport 6 ottobre 2022

Buongiorno a tutti i lettori di Per Sempre Napoli. Il quotidiano sportivo Tutto Sport, ha intitolato la prima pagina di oggi: “Luce di Maria” la Juve infatti torna a vincere in Champions dopo il rilancio in campionato. Contro il Maccabi, la scena è tutta per Angel Di Maria, che dispensa assist conducendo la Juve alla vittoria.

Focus anche per il Milan di Pioli sconfitto dal Chelsea con tre reti gonfiate allo Stamford Bridge da: Fofana, Wesley al 24′ Aubameyang Pierre-Emerick al 56′ e da James Reece al 62′.

“Barcellona anti VARe minacce a Bastoni. Si perché al termine della gara deludente per il Barcellona, un post di Alessandro Bastoni ha fatto infuriare il web che ha attaccato il giovane e la sua fidanzata con minacce di morte.

La foto incriminata ritrae Bastoni superare Gavi trascinandolo per la maglia. La foto è stata scelta per festeggiare il successo contornata dalla didascalia «Vittoria di cuore e carattere»

Un post che dai catalani è stato interpretato come una presa in giro nonché provocatoria che ha suscitato reazioni alquanto violente.

Uno dei commenti terrificanti è stato scritto alla fidanzata di Bastoni: “Spezzerò le gambe a tuo marito. Sono vicino casa tua, qua intorno. Gli sparerò, non giocherà più a calcio”

