PRIMA PAGINA: La Gazzetta dello Sport del 4 Giugno  2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de La Gazzetta dello Sport che titola subito con l’Inter che batte i granata per 1 a 0 , e sogna la Champions “sogni d’ oro” i nerazzurri sono pronti per il City. Al centro la notizia di Ibra, che non lascia il calcio, ma vola a Monza, da Papa’ Galliani per continuare la sua vita calcistica. Ciao Ciao Milan. Infine si parla di Luciano Spalletti che saluta il Napoli Campione d’ Italia, con un interrogativo, ma lascia per andare altrove?…per la Gazzetta sembra che il tecnico di Certaldo, a breve, avra’ una casa nuova…L’Anno prossimo un nuovo club”

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati