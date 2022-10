Prima Pagina: Gazzetta dello Sport 3 ottobre 2022

Buongiorno a tutti i lettori di Per Sempre Napoli. Questa mattina la Gazzetta dello Sport intitola la sua prima pagina con la vittoria della Juventus : “Signora si rinasce: Kostic, Vlahovic, Milik riparte Allegri”

Inter: si parla di crisi “Inzaghi vacilla”

Milan: ” Effetto Pioli: da Kalulu a Tauré tutte le diavolerie di mr scudetto”

Un fischio perfetto per Maria Sole Ferreri Caputi. Il primo arbitro donna scende in campo per Sassuolo – Salernitana scrivendo una nuova pagina del calcio italiano. Le sue parole ” Aspettavo questo giorno da 16 anni”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati