PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 9 Agosto 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con i club sauditi in pressing sul Napoli per acquistare Osimhen e Zielinski: “230 milioni per il Napoli. Arabi senza freni: alzano l’offerta per Osimhen e Zielinski. L’Al-Hilal e l’Ahli sui due gioielli di Garcia. ADL pronto a cautelarsi con David del Lilla. C’è il sì di Gabri Veiga“.

