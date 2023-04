PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 5 Aprile 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport Nell’edizione di oggi, in prima pagina con il rovente finale tra Juventus e Inter: “La rissa d’Italia“. Di spalla spazio alle parole del presidente del Napoli: “De Laurentiis: I nostri stadi vanno ripuliti“. In taglio basso il divieto per i tifosi giallorossi per la trasferta di Europa League imposto dalle autorità olandesi: “Roma, Rotterdam proibita“. In taglio centrale spazio al PSG: “Messi, ultimo tango a Parigi. Il Barca spera“.

